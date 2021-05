Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,3905 EUR -0,06% (17.05.2021, 13:28)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,392 EUR +0,19% (17.05.2021, 13:23)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa SanPaolo IMI S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (17.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Seitdem klar sei, dass es wirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus gebe, würden die Zykliker haussieren. Dazu würden auch klassische Banktitel gehören, die im Frühjahr 2020 noch einen brutalen Absturz erlebt hätten. Da nun die Stimmung wieder steige und die Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung nun im Fokus stünden, seien diese Werte immer noch interessant.Als größte Bank Italiens sei die Intesa Sanpaolo im Frühjahr 2020 von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise stark getroffen worden. Allerdings sei es dem Mailänder Finanzinstitut besser als anderen südeuropäischen Banken gelungen, die faulen Kredite nach der Finanzkrise abzubauen. Intesa Sanpaolo scheine weiter auf einem guten Weg zu sein, denn in den ersten drei Monaten des Jahres sei das beste Ergebnis seit 2008 erzielt worden. Der Nettogewinn habe um 32% auf 1,5 Mrd. Euro zugelegt. Auch das Kommissionseinkommen, z.B. aus dem Handelsgeschäft der Kunden, habe einen neuen Rekord aufgestellt.Wichtig dabei sei, dass die Bank bisher sehr gut mit ausfallgefährdeten Krediten habe umgehen können. Auch dank staatlicher Hilfen für die italienische Wirtschaft habe die Quote notleidender Darlehen bei netto 2,3% gelegen - ebenfalls der niedrigste Wert seit mehr als zehn Jahren. Bemerkenswert sei dabei, dass im vergangenen Jahr noch die Übernahme der UBI Banca eingetütet worden sei.Die Intesa Sanpaolo-Aktie kombiniere eine starke Gewinnkraft mit der Aussicht auf eine üppige Dividende. Die Prognose für das laufende Jahr könnte zudem bald angehoben werden, da das Ziel von 3,5 Mrd. Euro Gewinn nach einem Überschuss von 1,5 Mrd. in Q1 sehr konservativ erscheint. Wer noch nicht investiert sei, könne jetzt einen Einstieg wagen, um die erste Dividende abzugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: