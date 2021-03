Börsengang

Alphabet

Und der Erfolg reißt nicht ab, denn Alphabet hat mit der Vielzahl an Tochterunternehmen überall ein heißes Eisen im Feuer. Unter anderem im Online Werbebereich, welches von Alphabet mit Google AdSense gut dominiert wird und im Smartphone Bereich durch das hauseigene Betriebssystem Android. Außerdem auch im Bereich des autonomen Fahrens, mit Wayno. Vor allem YouTube wird immer wichtiger. Auf dem Portal kann jeder Nutzer eigene Videos hochladen und Platz für Werbespots freiräumen. Viele YouTuber sind zu Stars und Millionären geworden. YouTube kassiert als Vermittler der Werbespots jedes Mal mit. Allein im Schlussquartal 2020 stieg der Umsatz der Plattform um 46 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar und macht damit bereits zwölf Prozent der Konzern Erlöse aus. Wichtiger Bestandteil der Konzernstrategie ist es, neben Google weitere Geschäfte aufzubauen. Große Hoffnungen setzen Börsianer auf das Cloud-Geschäft, in dem bereits Amazon oder auch Microsoft viel Geld machen. Gerade das Arbeiten in der Google Cloud macht vielen Webdesignern das Leben leichter. Austausch von Daten mit Kunden oder anderen Freelancern wird statt über den eigenen Server, komplett in die Cloud verlagert.



Google Nutzung

Auch in Deutschland gibt es selbstständige Webdesigner, beispielsweise in Berlin, die bereits seit vielen Jahren auf das Erfolgsmodell Google setzen und damit aktiv Kunden akquirieren und ihnen als Auftraggeber wiederum mit einem großem Erfahrungsschatz bei der Erstellung ihrer Website und somit auch bei der Suchmaschinenoptimierung bestmöglich zur Seite stehen.



Neue FinTechs braucht das Webdesign

Und wem etablierte Wertpapiere wie Alphabet zu staubig daherkommen, der wird auf dem amerikanischen Aktienmarkt fündig. Player wie das Fintech Startup "Cloudflare" aus San Francisco sind die neuen heißen Kandidaten. Nicht nur für Webentwickler und Webseiten-Administratoren! Das auf Performance- und Security spezialisierte Unternehmen konnte im Jahr 2020 mit einem unglaublichen Wertzuwachs von 400% punkten. Musste dann aber (wie von vielen Analysiten erwartet) zum Annual Report, trozt viermaliger Umsatzsteigerung in Folge einige Verluste des Wertpapiers hinnehmen.



Für alle Web- und tech Affinen Fans von digitalen Lösungen rund um Websites und Onlineshops stehen also interessante Zeiten an. Auch wenn es seltsam klingen mag: Wenn möglich konsultieren Sie doch auch mal Ihren Webdesigner, wenn es darum geht die (meist technische) Wertigkeit Ihrer Fintech Wertpapiere zu beurteilen. (01.03.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Beim Börsengang von Google 2004, wurden über 1.000 ihrer Mitarbeiter schlagartig zu Millionären und elf von ihnen sogar zu Milliardären. Der Grund dafür war die Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen. Google, der riesige Technik Konzern aus dem Silicon Valley, (seit 2015 unter der Dachgesellschaft Alphabet) gehört seit über zwanzig Jahren zur absoluten Spitze und zu den einflussreichsten und bedeutendsten Unternehmen weltweit. Larry Page und Sergey Brin gründeten 1996, also ein Jahr bevor die heutige Google Suche gegründet wurde, mit ihren Kommilitonen eine Suchmaschine mit dem Namen BlackRub. 1997 ließen die beiden dann schließlich die Domain Google.com eintragen und es folgte daraufhin in den nachfolgenden zwei Jahrzehnten eine absolute Erfolgsgeschichte für die Gründer Brin und Page.Nachdem die Suchmaschine von Google 1998 also erfolgreich durchgestartet ist, beschloss das noch relativ frische Unternehmen, sich im Jahr 2004 an der Börse versuchen zu wollen. Der Preis damals lag bei 85 US Dollar. Wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ist dieser Preis damals eine absolut günstige Gelegenheit gewesen. Der Aktienkurs von Google hat seitdem über 3.000 Prozent zugenommen. Wenn man also damals zum Beispiel 5.000 Euro in das noch junge Unternehmen investiert hätte, dann könnte man sich heute über 150.000 Euro freuen, eine unglaubliche Performance! Schon damals gab einige Webdesigner und Webentwickler, die das Potential der Suchmaschine früh für sich erkannten. Teils als Werkzeug Ihrer Arbeit und sicherlich auch zum Teil als Investment. Über zweiteres würden sicherlich die wenigsten öffentlich sprechen.