Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag/Dienstag: Die Umfragen bei den Finanzmarktteilnehmen machen den Auftakt zu den Juli-Stimmungsumfragen für die deutsche Wirtschaft, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Seit April sorge eine klaffende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage dafür, dass die US-Verbraucherpreise ungewöhnlich kräftig ansteigen würden. Im Juli sei mit einem weiteren diesbezüglichen Effekt zu rechnen. Insbesondere die Preise für Gebrauchtwagen, die seit März dieses Jahres um gut 30% angestiegen seien, dürften noch weiter zugenommen haben. Vorgelagerte Preise vom Großhandel würden allerdings andeuten, dass die Preisspitze im Juli erreicht werde und in den Folgemonaten Preisrückgänge gemeldet werden könnten. Ähnlich der FED interpretieren die Analysten der DekaBank die bisherigen ungewöhnlich starken Preisschübe als vorübergehend. Allerdings würden sie durchaus die Einschätzung über das derzeitige grundsätzliche Inflationsumfeld erschweren.Freitag: In Russland dürfte am Freitag mit den Daten für das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal die erste positive Jahresveränderungsrate seit dem Beginn der Corona-Pandemie veröffentlicht werden. Insbesondere die ersten beiden Monate des Quartals seien von einer starken Dynamik gekennzeichnet gewesen, während im Juni die dritte Corona-Welle auf den Konjunkturindikatoren gelastet habe. Und dies, obwohl die entsprechenden Lockdown-Maßnahmen im internationalen Vergleich noch recht gering ausgefallen seien. Laut der Analystenprognose dürfte Russland Ende des zweiten Quartals 2021 das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts von Ende 2019 wieder erreicht haben. (06.08.2021/ac/a/m)