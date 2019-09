Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im dritten Quartal droht in Euroland zwar kein Absturz der europäischen Wirtschaft, aber die schwache Entwicklung aus dem zweiten Quartal wird sich fortsetzen, so die Analysten der DekaBank.Der September sei durch allerlei gegenläufige Ereignisse geprägt gewesen. So habe es eine spürbare Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China gegeben. Im Vereinigten Königreich sei zwar ein Gesetz gegen den "No-Deal-Brexit" verabschiedet worden, doch Boris Johnson verfolge den Austritt zum 31.10 weiter - koste es, was es wolle. Dagegen schüre der Drohnenangriff auf die saudische Ölinfrastruktur Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Streitigkeiten im Persischen Golf. Im Endeffekt bewege sich das deutsche ifo-Geschäftsklima im September weitgehend seitwärts, wobei auch die Entwicklung der Teilkomponenten gegensätzlich sei: Die Lageeinschätzung gebe nach, während die Geschäftserwartungen sich leicht verbessern würden.In den USA normalisiere sich wieder die Inflationsentwicklung. Das wichtigste Preismaß der FED sei der Deflator der privaten Konsumausgaben und für den mittelfristigen Ausblick gelte hier die Abgrenzung ohne Lebensmittel und Nahrungsmittel als am aussagekräftigsten. Im August dürfte der Deflator um 0,2% gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Hierdurch steige die Jahresteuerungsrate von 1,6% auf 1,8% an und läge damit nur noch wenig unterhalb des Inflationsziels der FED in Höhe von 2%. Ähnlich wie bei den Verbraucherpreisen würden drei Effekte für den nach oben gerichteten Trend sorgen: Nachholeffekte nach zuvor zu schwachen Preisschübe zu Beginn des Jahres, Zollanhebungen gegenüber chinesischen Waren und der zyklusbedingte und leicht zu nehmende Preisdruck. (Ausgabe vom 20.09.2019) (23.09.2019/ac/a/m)