Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der Sommerpause ist vor der Zwangspause: Im Vereinigten Königreich ist die EU-freundliche Opposition auf einem guten Weg, ein Gesetz zur Vermeidung eines No-DealBrexits am 31. Oktober zu verabschieden. Gerade noch rechtzeitig, bevor Premierminister Johnson das Parlament spätestens am 12. September in die umstrittene Zwangspause bis Mitte Oktober schickt, so die Analysten der DekaBank.Bei der letzten EZB-Ratssitzung am 25. Juli habe Präsident Draghi die Erwartungen in Bezug auf eine weitere Runde der geldpolitischen Lockerung stark angefacht, habe dabei die Kombination von Instrumenten aber offen gelassen. Für das jetzt anstehende Treffen im September zeichne sich ein Konsens unter den Notenbankern ab, zu einem gestaffelten Einlagensatz überzugehen und diesen um 10 Basispunkte zu senken. Auch eine explizite Verknüpfung der zukünftig erwarteten Leitzinsniveaus mit der Inflationsentwicklung und attraktivere Konditionen der Langfristtender TLTRO-III seien wahrscheinlich. Demgegenüber seien erneute Nettowertpapierkäufe umstritten. Dennoch rechnen die Analysten der DekaBank mit monatlichen Käufen von bis zu 30 Mrd. Euro, weil die EZB Zweifel an ihrer Handlungsfähigkeit ausräumen will.Die US-Verbraucherpreise dürften sich im August auf den ersten Blick relativ unauffällig entwickelt haben: Im Vormonatsvergleich würden die Analysten nur einen leichten Preisschub erwarten und die Jahressteuerungsrate dürfte mit 1,8% stagniert haben. Lasse man Nahrungsmittelpreise und Energiepreise außen vor, dann dürfte die so genannte Kernrate zum dritten Mal in Folge relativ kräftig gegenüber dem Vormonat angestiegen sein, und die Jahresteuerungsrate dürfte mit 2,4% ein neues zyklisches Hoch erreicht haben. Hintergrund hierfür seien zwei Effekte: Zu Beginn des Jahres habe es überraschend schwache Preisentwicklungen gegeben, die sich in den Folgemonaten langsam umgekehrt hätten. In diesen Preiskategorien (bspw. Bekleidung) bestehe noch geringer Nachholbedarf. Darüber hinaus dürften die Zollanhebungen gegenüber China nachwirken. (06.09.2019/ac/a/m)