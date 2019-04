Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Für die EZB-Ratssitzung im April erwarten die Analysten der DekaBank keine konkreten Entscheidungen, wohl aber Wasserstandsmeldungen zu wichtigen geldpolitischen Fragestellungen.Der 12. April, das neue Datum für den Brexit, rücke näher. De Europäische Union erwarte beim Sondergipfel zum Brexit am 10. April eine Antwort vom Vereinigten Königreich, wie es den EU-Austrittsprozess weiterführen wolle. Wenn das britische Parlament seine bisherige Blockade überwindet und dem Austrittsabkommen zeitnah zustimme, dann wäre eine kurze Brexit-Verschiebung bis zur Europawahl möglich. An einer Lösung dazu arbeite die britische Regierung derzeit mit der Opposition zusammen. Sollte dies nicht gelingen, dann sei Premierministerin May vom britischen Parlament per Gesetz dazu verpflichtet worden, eine lange Brexit-Verschiebung zu beantragen, um einen No-Deal-Austritt zu verhindern. Das Parlament müsste sich dazu noch auf eine Begründung einigen.Die US-Verbraucherpreise dürften im März auffallend deutlich gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Die Analysten der DekaBank erwarten den stärksten monatlichen Preisschub seit Januar 2018. Verantwortlich hierfür seien die oftmals volatilen Energiepreise. Lasse man diese, sowie die Nahrungsmittelpreise außen vor, dann dürfte die sogenannte Kernrate keine besonderen Auffälligkeiten zeigen: Nach dieser Abgrenzung würden die Analysten einen Preiszuwachs um 0,2% erwarten, wodurch die Jahresteuerungsrate mit 2,1% auf ihrem Vormonatswert verharren sollte. Die Preisdaten dürften die FOMC-Mitglieder in ihrer aktuell geldpolitisch abwartenden Haltung bestätigen. (05.04.2019/ac/a/m)