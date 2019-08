Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im zweiten Quartal schrumpfte die deutsche Wirtschaftsleistung, berichten die Analysten der DekaBank.Die Inflation im Euroraum dürfte im August weiter auf 0,9% abgenommen haben. Ursächlich hierfür seien Preisrückgänge bei Benzin, Diesel und Heizöl. Demgegenüber erwarten die Analysten der DekaBank für die Kernrate eine leichte Zunahme auf 1,0%. Saisonal übliche Preiserhöhungen bei Pauschalreisen seien im Juli ungewöhnlich schwach ausgefallen und dürften daher im August nachgeholt werden. Zudem sollten Basiseffekte bei Bekleidung und Schuhen zu etwas stärkeren Preisanstiegen im Jahresvergleich führen. Dies alles seien jedoch temporäre Einflüsse, die schnell wieder verblassen würden. Eine grundsätzliche Trendwende der Kerninflation nach oben, etwa als Folge der gestiegenen Löhne, sei weiterhin nicht erkennbar.Anfang des Jahres sei in den USA die Inflationsrate des aus FED Sicht wichtigsten Preismaßes, des Deflators der privaten Konsumausgaben, insbesondere in der engeren Abgrenzung ohne Nahrungsmittel und Energie abgesackt. Diese Entwicklung habe schließlich dazu beigetragen, dass die FED im Juli eine Leitzinssenkung vorgenommen habe. Allerdings habe es bereits damals die Vermutung gegeben, dass für diese unerwünschte Preisentwicklung transitorische Effekte verantwortlich gewesen seien. Seit den April-Daten sei aus Sicht der Analysten aus der vorherigen Vermutung zunehmend Gewissheit geworden. Mit den Juli-Daten rechnen die Analysten der DekaBank mit einer weitergehenden Bestätigung: Zwar wird die Inflationsrate nur in der zweiten Nachkommastelle ansteigen, aber bereits mit den August-Daten dürfte dann die Inflationsrate wieder in der Nähe des Inflationsziels von 2% notieren können. (26.08.2019/ac/a/m)