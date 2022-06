Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie befindet sich in einer schwachen Phase, so die Analysten der DekaBank.Bei dieser Ratssitzung dürfte die EZB ankündigen, die Nettoanleihekäufe des APP zeitnah einzustellen. Dies versetze die Notenbank in die Lage, bei ihrem nächsten Treffen am 21. Juli die erste Anhebung der Leitzinsen vorzunehmen. Aufwärtsrevisionen ihrer Inflationsvorhersagen auch für die Jahre 2023 und 2024 sollten unterstreichen, dass die Voraussetzungen hierfür erfüllt seien. Damit würden aber auch Änderungen an ihrer Forward Guidance notwendig. Statt auf den Beginn der Erhöhungen dürfte die EZB stärker auf den zukünftigen Pfad der Leitzinsen eingehen. Sie dürfte dabei andeuten, dass bei den nächsten Sitzungen mit Zinsschritten von jeweils 25 Basispunkten zu rechnen sei, die Entscheidungen im Zeitablauf aber in zunehmender Weise datenabhängig würden.Zum zweiten Mal in Folge dürfte die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich sinken. Der Rückgang im Mai von 8,3% auf 8,2% sei allerdings denkbar knapp. Nach einem Rückgang der Energiepreise im April dürften diese nun wieder kräftig um 2,6% gegenüber dem Vormonat (mom) angestiegen sein. Ein weiterer starker Preistreiber sei der Bereich Nahrungsmittel. Im Bereich der Mieten würden die Analysten zum vierten Mal in Folge einen Anstieg um 0,5% (mom) erwarten - die starken Immobilienpreise vor über einem Jahr würden zu dieser zeitverzögerten Reaktion beitragen. Im verbleibenden Rest würden die Analysten von einem Preisanstieg in Höhe von 0,4% (mom) ausgehen - dies entspreche der durchschnitten Dynamik der vergangenen drei Monate. (03.06.2022/ac/a/m)