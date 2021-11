Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Einkaufsmanagerindices geben einen ersten Hinweis über die wirtschaftliche Entwicklung im November, so die Analysten der DekaBank.Die Inflation im Euroraum dürfte im November nochmals stark auf 4,6% gestiegen sein. Trotz des gesunkenen Rohölpreises hätten die Verbraucherpreise von Benzin, Diesel und Heizöl im Monatsvergleich weiter zugelegt. Und während in Deutschland die Preise von Erdgas und Elektrizität erst zum Jahreswechsel deutlich angepasst werden dürften, seien die Preiserhöhungen in anderen Mitgliedsländern bereits im vollen Gange. Zudem würden sich die veränderten Gewichte im Warenkorb auswirken, weil saisonal übliche Preissenkungen unter anderem bei Pauschalreisen und Flugtickets dadurch weniger zur Geltung kommen würden. Dieser technische Effekt dürfte auch die Kerninflation auf 2,5% nach oben treiben, sich im nächsten Monat aber teilweise wieder zurückbilden.Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober habe einen erfreulich hohen Beschäftigungsaufbau enthalten. Insgesamt würden die Analysten einen ähnlich hohen Beschäftigungsaufbau im November erwarten. Am Ausmaß der Restriktionen habe sich in der ersten Novemberhälfte gegenüber dem Vormonat nicht viel verändert. Es sei gut möglich, dass im Oktober Stellen geschaffen worden seien, die ursprünglich für die Vormonate geplant gewesen seien. Diese Nachholeffekte, die im Oktober noch geschoben hätten, könnten im November fehlen. Allerdings würden zeitnahe Konjunkturdaten eine zunehmende Dynamik im Erhebungszeitraum des Arbeitsmarktberichts andeuten, was wiederum für eine stärkere Beschäftigungsentwicklung im November spräche. In der Summe könnten sich beide Effekte aufheben. (26.11.2021/ac/a/m)