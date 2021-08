Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Wachstum der chinesischen Industrieproduktion hat sich - nach der starken Aufholbewegung in der zweiten Jahreshälfte 2020 - seit Beginn dieses Jahres wieder weitgehend auf den Trendpfad verlangsamt, so die Analysten der DekaBank.Der starke US-Arbeitsmarktbericht habe angedeutet, dass die Einkommen der privaten Haushalte im Juli außerordentlich kräftig gegenüber dem Vormonat angestiegen sein dürften. Die Voraussetzungen für einen Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze in diesem Monat seien also sehr gut. Gleichwohl sei das Umsatzniveau seit März dieses Jahres fiskalpolitisch bedingt übertrieben hoch. Da der Fiskaleffekt beständig abnehme, hätten die Umsätze unterm Strich kaum Expansionsspielraum. Dies dürfte sich auch im Juli zeigen. Einen Vorgeschmack hierauf hätten beispielsweise die erneut gesunkenen Fahrzeugverkäufe geliefert. Auch zeitnahe Konsumindikatoren würden eher einen Umsatzrückgang als einen Anstieg im Vergleich zum Vormonat andeuten.Wann beginne die FED zu "tapern"? Gemeint sei hiermit der Beginn der Verringerung des monatlichen Anleiheankaufprogramms der FED (aktuell: 120 Mrd. US-Dollar pro Monat). Das Sitzungsprotokoll der FED zum letzten Zinsentscheid dürfte weiteren Aufschluss über die Mehrheitsverhältnisse innerhalb des FOMC liefern. Die jüngsten Kommentare würden andeuten, dass es eine Minderheit gebe, die sich bereits für den nächsten Zinsentscheid im September den Tapering-Beginn wünsche. Gegen diesen frühen Termin spreche, dass FED-Chef Powell nochmals explizit darauf hingewiesen habe, dass der Tapering-Termin frühzeitig der Öffentlichkeit kommuniziert werde. Zusammen mit dem derzeitigen Fortschritt am Arbeitsmarkt deute dies darauf hin, dass der November-Termin der früheste sein dürfte. Die Analysten würden die Entscheidung sogar erst für Dezember erwarten. (13.08.2021/ac/a/m)