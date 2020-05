Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein einziger Monat hat gereicht, um den guten Start in das Jahr 2020 zunichte zu machen, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Der März sei für die US-Wirtschaft bereits ein schlimmer Monat gewesen, aber der April dürfte die Konjunkturindikatoren noch weiter nach unten führen. Dies würden sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion zeigen. Für beide Statistiken würden die Analysten Rekordrückgänge erwarten. Die Einzelhandelsstatistik reiche nur in die Neunzigerjahre zurück - wirklich schlimme wirtschaftliche Zeiträume habe es (trotz Finanzkrise) seither nicht gegeben. Die Statistik der Industrieproduktion reiche hingegen bis 1919 zurück und beinhalte daher auch die große Depression der Dreißigerjahre. Damals sei die Produktion zwar dramatisch geschrumpft, aber über mehrere Jahre. Dieses Mal gehe es um einen einzigen massiven Schock, und daher seien beide Entwicklungen ökonomisch nicht miteinander vergleichbar.Freitag: Die chinesische Industrieproduktion habe im März nach dem tiefen Februar-Einbruch eine klassische V-förmige Erholung geschafft, sodass die Jahresrate nur noch 1,1% unter dem Vorjahreswert gelegen habe. Im April dürfte sich die Erholung fortgesetzt haben, aber mit deutlich geringerer Dynamik. Die Analysten würden erwarten, dass die Jahresveränderungsrate der Industrieproduktion auf +1,4% steigen werde. Die Einkaufsmanagerindices hätten einen klaren Hinweis auf diese abgeschwächte Dynamik gegeben und gezeigt, was in den kommenden Monaten das größte Problem der chinesischen Wirtschaft sein dürfte: Der Einbruch der Weltwirtschaft und damit der zu erwartende Rückgang der Exporte. (08.05.2020/ac/a/m)