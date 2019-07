Hamburg (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenbeginn überwog an den internationalen Kapitalmärkten die Zuversicht, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Dabei sehe es für die globale Konjunktur aktuell nicht gut aus. Die am Montag veröffentlichten Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe in China, Großbritannien, der Eurozone und einigen europäischen Staaten hätten allesamt unter der entscheidenden Marke von 50 Punkten gelegen und würden damit eine Kontraktion der Industrieproduktion in den kommenden Monaten anzeigen. Nur in den USA hätten sowohl der Markit- als auch der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe mit 50,6 bzw. 51,7 gerade noch im expansiven Bereich gelegen. Weiteren Aufschluss über die Wachstumsdynamik würden im Laufe der Woche vor allem verschiedene Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindices, die Mai-Auftragseingänge für die Industrie in Deutschland und den USA sowie das Wachstum der deutschen Industrieproduktion im Mai bringen.Nachdem im Juni die Notenbanken den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf neue Jahreshöchststände und den US-Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sogar auf Allzeit-Tops getrieben hätten, sei fraglich, wie lange die aktuelle Euphorie trotz schwächelnder Realwirtschaft noch anhalten könne. (02.07.2019/ac/a/m)