Immerhin hätten die gestrigen Handelsbilanzzahlen dafür gesorgt, dass das viel beachtete Prognosemodell GDPnow der FED von Atlanta seine Wachstumsvorhersage für das erste Quartal 2018 per gestern erneut habe senken müssen, nunmehr auf 2,8 Prozent (annualisiert).



Mehr aber noch als die Handelsbilanzzahlen habe gestern die Kommentatoren die Entscheidung Gary Cohns beschäftigt, der als ökonomischer Chefberater des US-Präsidenten und als Freihandels-Befürworter seinen Hut genommen habe, weil er mit Trumps Politik zumindest in Sachen Strafzölle nicht einer Meinung gewesen sei. Aber man sollte nicht vergessen, dass Cohn, der einst als Nachfolger von FED-Präsidentin Janet Yellen gehandelt worden sei, bei Donald Trump schon seit längerem in Ungnade gefallen sei. Viel interessanter dürfte indes die Frage sein, wer auf Gary Cohn folgen werde - viele Beobachter würden fürchten, dass es ein Hardliner in Sachen Protektionismus sein werde. Und welche Antworten etwa die EU mit Strafzöllen ihrerseits auf die protektionistische US-Handelspolitik haben würde. Antworten, die von den Akteuren gestern offensichtlich noch nicht durchdacht worden seien.



Möglicherweise habe aber bereits die heute stattfindende Sitzung der Europäischen Zentralbank ihre Schatten vorausgeworfen. Von ihr erhoffe man sich zumindest eine Diskussion darüber, ob die EZB für den Notfall weiterhin eine Erhöhung der Anleihekäufe in Aussicht stellen solle. Der Euro sei indes über weite Strecken wenig bewegt geblieben und verharre mit einer leicht positiven Tendenz innerhalb seiner Konsolidierung (1,2150/55 bis 1,2555). (08.03.2018/ac/a/m)





So habe es gestern fast einem déjà vu-Erlebnis geglichen, als die US-Handelsbilanz - seit jeher chronisch negativ - mit einem Saldo von minus 56,6 Mrd. USD im Januar etwas schlechter als erwartet, aber so hoch wie zuletzt im Oktober 2008 ausgefallen sei. Nicht dass der Wechselkurs des Dollars wie in alten Zeiten darauf reagiere und eingebrochen wäre. Aber es habe wohl bei manchem Akteur das Bild im Kopf gegeben, wie diese Zahl wohl bei US-Präsident Donald Trump ankommen würde. Wenn er wieder einmal hören würde, dass vor allen Dingen das Handelsdefizit mit China alleine gegenüber dem Vormonat um über 5 Mrd. gestiegen und zuletzt 36 Mrd. USD ausgemacht habe? Mit anderen Worten: Donald Trump werde sich in seiner Politik der Strafzölle, die er möglicherweise bereits Morgen in ein Gesetz gieße, bestätigt fühlen.