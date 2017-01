Nach der US-Präsidentschaftswahl sei im Land der unbegrenzten Möglichkeiten somit ein fast schon "chronischer" Konjunkturoptimismus ausgebrochen. Die Wirtschaft der USA habe jüngst sicherlich an Fahrt gewonnen, was natürlich positiv für die Dividendenpapiere sein sollte. Es handle sich hier aber noch um Vorschusslorbeeren. Folglich sollte man wohl langsam vorsichtiger werden. So stehe eindeutig die Frage im Raum, ob von den Finanzmärkten relevante Risikofaktoren nicht schon in zu starkem Umfang ignoriert würden.



Der aufkommende Optimismus im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sei sicherlich auch ein Resultat des Hoffens der Aktienmärkte auf eine die nordamerikanische Ökonomie stärker stützende Wirtschaftspolitik der Regierung unter Donald Trump. Die Finanzmärkte würden die Entwicklungen in Washington allerdings genau im Auge behalten. Die zukünftige Regierung werde nun auch liefern müssen, um an den internationalen Aktienmärkten keine Enttäuschungen auszulösen. Erste konkrete wirtschaftspolitische Schritte seien in den Bereichen Deregulierung und Besteuerung der Unternehmen zu erwarten. Ob sich angesichts der Haushaltslage im Kongress auch Mehrheiten für umfangreichere Infrastrukturinvestitionsprogramme finden lassen würden, müsse allerdings abgewartet werden.



Die Analysten seien an dieser Stelle vor allem beim Blick auf den Senat eher skeptisch. Am aktuellen Rand sei aber schon mit weiteren positiven US-Wirtschaftsdaten zu rechnen, die den Konjunkturoptimismus an den internationalen Aktienmärkten somit sogar noch weiter erhöhen könnten. Die Analysten würden in der Tat einen deutlichen Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze erwarten. In diesem Kontext möge vom Aktienmarkt auch auf die vorläufigen Angaben zum Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan geblickt werden. Die Analysten würden in dieser Woche in der Summe nicht mit Nachrichten rechnen, die Zweifel am Bild eines die globale Konjunktur weiterhin nachhaltig stützenden US-Verbrauchers aufkommen lassen könnten.



An den asiatischen Aktienmärkten bleibe die Stimmung verhalten positiv. Mit dem Hang Seng Index sowie dem Shanghai Composite stünden die Dividendenpapiere sowohl auf dem chinesischen Festland als auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong im Plus. Die durchaus als turbulent zu bezeichnenden Bewegungen beim RMB aus der vergangenen Handelswoche hätten die Anleger im Reich der Mitte damit scheinbar nicht übermäßig verunsichert. Die Aktienmärkte in Südostasien könnten bisher auf einen ansehnlichen Jahresstart zurückblicken. Der MSCI Asia Pacic Index habe seitdem Jahreswechsel immer um knapp 2,5% zugelegt. Nicht zuletzt die Erwartung vieler Marktteilnehmer, dass insbesondere die kleineren südostasiatischen Volkswirtschaften von Verwerfungen zwischen China profitieren könnten, verschaffe hier einigen Dividendenpapieren Zulauf. Gleichwohl dürfe nach Erachten der Analysten die Abhängigkeit vieler Länder von der Dynamik auf dem chinesischen Festland nicht ausgeschlossen werden. (09.01.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startet im Bereich von 11.550 Punkten in die neue Handelswoche und so mit einem geringfügigen Abschlag zur Vorwoche, so die Analysten der Nord LB.Die internationalen Aktienmärkte würden auch weiterhin auf eine positive Entwicklung der US-Wirtschaft setzen. Die Stimmungsindikatoren würden ebenfalls in diese Richtung deuten. So habe der weithin beachtete ISM PMI Manufacturing im Berichtsmonat Dezember mit einem Anstieg auf beachtliche 54,7 Punkte klar positiv überrascht. Der an den Finanzmärkten immer stärker Beachtung findende ISM PMI Non Manufacturing habe sich nach dem deutlichen Anstieg im Berichtsmonat November nun im Dezember mit einem unveränderten Wertetwas überraschend auch auf sehr hohem Niveau stabilisieren können. Mit beachtlichen 57,2 Punkten bleibe der Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor also sehr klar im expansiven Bereich.