Wien (www.aktiencheck.de) - Nach Rekordhochs am Freitag (ein schwächerer US-Arbeitsmarktbericht konnte daran nichts ändern) notieren die internationalen Aktienmärkte heute Morgen großteils schwächer: Asiatische Börsen handeln rund 0,3% tiefer, mit insbesondere Hongkong über 1% im Minus (nach Berichten über potenzielle US-Sanktionen gegen chinesische Behördenvertreter), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der S&P 500 Future notiere 0,3% im Minus und auch für die europäischen Börsen würden die vorbörslichen Indikationen einen etwas schwächeren Handelsauftakt erwarten lassen. Die kommenden Tage würden politische Themen dominieren: Die finale Phase der Brexit-Verhandlungen könnte kurzfristig Marktenttäuschungen bringen (wenngleich die Markterwartungen wohl sehr tief lägen), während die Hoffnung auf ein neues US-Fiskalpaket die Aktienmärkte stütze (mit entsprechendem kurzfristigen Enttäuschungspotenzial bei Verzögerungen). Daneben würden weitere Fortschritte bei der Ausrollung von Corona-Impfungen mit den nach wie vor steil steigenden US-Fallzahlen konkurrieren, die übers Wochenende zu weiteren Einschränkungen in zahlreichen US-Bundesstaaten geführt hätten. Da hier das Infektionsmomentum der jüngsten Ansteckungswelle (anders als in den meisten Ländern Europas) noch nicht gebrochen sei, bleibe der Aktienmarkt von dieser Seite anfällig für weitere Shutdown-Nachrichten. Passend dazu notiere auch der Ölpreis heute Morgen minimal schwächer (0,3%). (07.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.