Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Zollstreit zwischen den USA und China bleibt im Nachgang an die zwischen beiden Ländern gescheiterten Vermittlungsgesprächen das beherrschende Thema an den Märkten, so die Analysten der Helaba.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern mit einem Abschlag in Höhe von 1,52% auf 11.876,65 Punkte reagiert.Der gestrige Rücksetzer des DAX habe deutliche Spuren im Chartbild hinterlassen. Zudem habe sich die strukturelle Konstellation des Index eingetrübt. Beispielsweise sei der Time Series Channel (12.027) auf der Unterseite verlassen worden. Der langfristige MACD vollziehe ebenso wie der Index neue Impulstiefs. Dazu passe auch das bereits in der vergangenen Woche vom DMI ausgelöste Short-Signal. Der Rutsch unter den 100-Wochendurchschitt (12.231) sei bereits durch zwei darunter liegende Schlusskurse bestätigt worden. Aktuell zeichne sich das Unterschreiten der 144-Wochenlinie (12.011) und eines markanten Retracements (11.937) ab. Zudem sei der DAX bereits in den Bereich des 55-Wochendurchschnitts (11.891) vorgedrungen. Jeder einzelne, der erwähnten Durchschnitte habe bereits seine steigende Tendenz verlassen, insofern könnten bereits in Kürze gültige Verkaufssignale ausgelöst werden. (14.05.2019/ac/a/m)