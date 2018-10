Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,80 EUR +1,19% (29.10.2018, 13:01)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,69 USD (26.10.2018)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (29.10.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von 54 USD auf 52 USD.Das anhaltend starke Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäft mit Rechenzentren sowie das nun deutlich dynamischer wachsende PC-Geschäft hätten dazu geführt, dass das Unternehmen mit den Q3-Zahlen die Erwartungen sehr deutlich habe übertreffen können. Auch die Zielsetzungen für Q4 hätten durchweg deutlich über den Erwartungen gelegen. Ferner habe Intel seine Jahreszielsetzungen das dritte Mal in diesem Jahr erhöht.Der Analyst habe seine Prognosen wieder erhöht (u.a. EPS 2018e: 4,52 (alt: 4,12) USD; EPS 2019e: 4,53 (alt: 3,96) USD). Die relativ bescheidene Kursreaktion des Wertpapiers auf die Q3-Zahlen und den Ausblick sowie seine attraktive Bewertung seien für den Analysten Ausdruck dessen, dass es Intel sehr schwer haben werde, das außerordentlich starke Umsatzwachstum und das hohe Margenniveau von 2018 noch zu steigern bzw. zu halten. Vor allem wegen des sich eintrübenden Börsen- und Konjunkturumfelds. So seien bspw. Preissteigerungen, die bislang die entscheidenden Wachstumsimpulse bei Intel gesetzt hätten, in einem Konjunkturabschwung nicht mehr durchsetzbar. Der Analyst sehe daher trotz der starken fundamentalen Entwicklung, des Bewertungsniveaus und der langfristigen Wachstumsperspektiven kein deutliches Aufwärtspotenzial für den Titel.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt sein Kursziel aber moderat von 54,00 auf 52,00 USD und bestätigt sein "halten"-Votum für die Intel-Aktie. (Analyse vom 29.10.2018)Börsenplätze Intel-Aktie:Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:40,78 EUR +1,27% (29.10.2018, 12:33)