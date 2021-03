Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

53,61 EUR +0,41% (16.03.2021, 11:52)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

63,79 USD +1,41% (15.03.2021, 21:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (16.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chart der Intel-Aktie sehe gar nicht schlecht aus. Die 200-Tage-Linie sei gebrochen worden. Dann habe es einen Pullback gegeben. Von da aus sei es nach oben gegangen. Die Probleme im operativen Geschäft seien nicht vom Tisch. Wenn man sich erinnere, wie andere Chipherstellen in den letzten Quartalen Intel das Wasser abgraben würden, dann seien die 40%, um die die Aktie zuletzt zugelegt habe, Vorschusslorbeeren. Auf der anderen Seite sei Intel ein Riesenkonzern mit jahrzehntelanger Tradition, der genügend Geld habe, um sich wehren zu können. Vielleicht sei das Ganze ein bisschen hoch gekocht worden. Ganz so heiß werde es natürlich nicht gegessen. Intel ist auf jeden Fall momentan eine spannende Geschichte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:53,53 EUR +1,75% (16.03.2021, 11:45)