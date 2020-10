XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,425 EUR +0,91% (22.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,75 EUR +1,44% (22.10.2020, 19:46)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

54,00 USD +0,93% (22.10.2020, 19:34)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der Chiphersteller Intel werde heute nachbörslich seine Zahlen zum dritten Quartal 2020 präsentieren. Nach den letzten Quartalszahlen sei die Aktie in eine Konsolidierungsphase übergegangen, die bis heute andauere. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger erwarten können.Laut Bloomberg würden die Analysten im Q3 von einem Umsatz von 18,2 Milliarden Dollar ausgehen. Das würde einem Umsatzminus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen. Der Gewinn je Aktie solle bei 1,10 Dollar liegen - das entspreche einem Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Interessant werde es auch sein, wie die Prognose von Intel für das nächste Quartal ausfalle und ob das Unternehmen seine 7nm-Produktion wieder verschieben müsste. Insbesondere die Verschiebung der 7nm-Produktion habe bei den letzten Q-Zahlen für eine starke Korrektur der Aktie gesorgt.Zudem bleibe spannend, was Intel zum geplanten Verkauf seiner Speicherchip-Einheit (stelle die NAND-Flash-Speicherprodukte her, die hauptsächlich in Festplatten verbaut seien) sagen werde. Intel möchte durch den Verkauf rund 10 Milliarden Dollar einnehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: