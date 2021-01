Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

46,595 EUR +0,06% (25.01.2021, 11:45)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

56,66 USD -9,29% (22.01.2021, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (25.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von 51 USD auf 60 USD.Der Umsatz sei in Q4/2020 (untestiert) dank eines erfreulichen PC-Geschäfts (starker Anstieg bei Chips für Notebooks) weniger stark als erwartet um 1,1% auf 19,98 (Vj.: 20,21; Analystenerwartung: 17,38; Marktkonsens: 17,50) Mrd. USD zurückgegangen. Auch die Ergebniskennzahlen hätten deutlich über den Erwartungen bzw. über den Unternehmenszielsetzungen gelegen (bspw. Nettoergebnis: -15,2% auf 5,86 (Vj.: 6,91; Analystenerwartung: 4,26; Marktkonsens: 4,24) Mrd. USD). Der Ausblick für das Q1 habe dagegen die Analystenerwartungen nur teilweise erfüllen können. Jost habe seine EPS-Prognose für 2021 auf 4,44 (alt: 4,21) USD und seine Dividendenprognose (DPS: 1,39 (alt: 1,36) USD) erhöht. Für 2022 prognostiziere er u.a. erstmals ein EPS von 4,62 USD.Das starke PC-Geschäft sei aus Sicht des Analysten nur eine Momentaufnahme. Intel habe hier infolge der Verzögerungen in der neuen 7-Nanometer-Technologie gegenüber den Wettbewerbern technologisch einen deutlichen Rückstand erlitten. Auch, dass Apple nun eigene Mikroprozessoren für die Mac-Computer entwickle, sei symptomatisch für die sich anbahnenden Probleme von Intel im Kerngeschäft.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Intel-Aktie (Dividendenerwartung des Analysten: 1,39 USD). (Analyse vom 25.01.2021)Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:46,775 EUR -0,26% (25.01.2021, 11:30)