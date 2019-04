Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,28 EUR +4,00% (17.04.2019, 14:19)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

56,71 USD +0,76% (16.04.2019, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (17.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel-Aktionäre hätten am Dienstagabend so einiges auszuhalten. Erst habe der US-Chiphersteller den iPhone-Hersteller Apple als wichtigen Kunden für seine Modem-Chips verloren. Dann habe Intel das Ende seines Smartphone-Geschäfts verkündet.Überflüssige Kosten für unsichere Zugewinne von Marktanteilen würden abgestellt. Stattdessen konzentriere sich Intel auf das 5G-Wachstum im bekannten Netzwerk-Gefilde. Das gefalle nicht nur den Aktionären. "Der Aktionär" meine: Dabeibleiben, denn Intel sei an zahlreichen Wachstumstrends beteiligt, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:52,33 EUR +3,21% (17.04.2019, 14:05)