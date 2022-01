Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,255 EUR +0,31% (26.01.2022, 15:32)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

51,00 USD -1,81% (25.01.2022, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Bereits am heutigen Mittwochabend stehe mit den Q4-Zahlen von Intel ein weiteres Earnings-Release eines großen US-Tech-Konzerns an. Unterschiedliche Kommentare seitens Microsoft, würden dabei auch auf ein starkes Quartal beim Chip-Hersteller schließen lassen. Denn im Earnings-Call von Microsoft habe das Management insbesondere auf die Stärke des Windows-OEM-Geschäfts hingewiesen, also den Verkauf der auf den Rechnern von Dell, Acer oder HP vorinstallierten Betriebssysteme. Die besser als erwarteten Windows-Umsätze seien auch ein starkes Signal für das abgelaufene Quartal von Intel, da in den Windows-PCs entweder Intel- oder AMD-Prozessoren stecken würden.Die Prognosen seien eher konservativ, sie würden dank einer anhaltenden PC-Stärke aber durchaus Überraschungspotenzial mit sich bringen. Bereits im dritten Quartal habe Intel die PC-Nachfrage für sich nutzen können und habe die Erwartungen übertroffen.Neue Details zur milliardenschweren Foundry-Strategie dürften Anleger wohl erst im Rahmen der Investorenveranstaltung am 17. Februar erfahren. Die Geschwindigkeit, in der die Margen fallen würden, könnte aber auch im Q4 durch ein starkes PC-Geschäft gebremst werden. Selbst wenn es Intel - wie erwartet - gelingen sollte, die Erwartungen in Q4 zu übertreffen, sei das Kurspotenzial aufgrund des großen Fragezeichens bei der langfristigen Geschäftsentwicklung sowie dem aktuellen Marktumfeld jedoch eher gering. Die Intel-Aktie bleibe eine Halteposition, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2022)Börsenplätze Intel-Aktie: