Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

59,72 EUR +0,18% (28.01.2020, 10:29)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

65,69 USD -4,06% (27.01.2020, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (28.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse der Analyst Gus Richard von Northland Capital Markets:Gus Richard, Aktienanalyst von Northland Capital Markets, stuft die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse von "outperform" auf "market perform" herab.In einer Research-Mitteilung an die Investoren sage der Analyst, dass er zwar eine Reihe potenzieller positiver und negativer Katalysatoren für die Intel-Aktie sehe, aber nicht wisse, welche zuerst kommen würden. Er gehe davon aus, dass Intel die schwachen Produktlinien reparieren oder abbauen werde, sehe jedoch in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 eine Reihe von Gegenwinds, die sich möglicherweise bereits ab dem zweiten Quartal auf Intel auswirken würden. Der Aktienanalyst identifiziere auch strukturelle Probleme, mit denen Intel konfrontiert sei, einschließlich des Designflusses, der seiner Meinung nach seit langer Zeit nicht mehr funktioniere, sowie der Produktion.Gus Richard, Aktienanalyst von Northland Capital Markets, stuft die Intel-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "outperform" auf "market perform" zurück und sieht das Kursziel bei 70 USD. (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:59,85 EUR -0,37% (28.01.2020, 10:08)