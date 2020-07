Börsenplätze Intel-Aktie:



Hannover (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) zu halten.Im ersten Quartal 2020 habe der Chiphersteller Intel zu den Profiteuren der Corona-Krise gehört. Einen deutlichen Schub habe die durch "Lockdown"-Maßnahmen bedingte Verlagerung des Berufs- und Schulalltags ins Private geliefert. Die Erlöse im PC-Geschäft hätten getrieben von Notebooks um 13,8% zugelegt (USD 9,78 Mrd.), dabei sei der Absatz von Notebook-Chips um 22% gestiegen. Im Geschäft mit Rechenzentren (USD 6,99 Mrd., +42,7%) seien starke Impulse von Cloudanbietern ausgegangen (+53%).Die Einflüsse der Corona-Pandemie auf die industrielle Chipnachfrage sowie auf die Endmärkte hätten für deutliche Abwärtsrevisionen der Halbleitermarktprognosen gesorgt. Seien Marktexperten zu Jahresbeginn noch von einem soliden Wachstum von rund 6%ausgegangen, so würden die Schätzungen nunmehr zwischen -10% (McKinsey, Stand April 2020) und +3% (WSTS, Stand Juni 2020) schwanken. Jüngst hätten mehrere Chipproduzenten positive Signale geliefert. Die Hersteller würden im zweiten Halbjahr 2020 eine tendenzielle Erholung einiger Endmärkte (insb. Consumer) erwarten.Die Corona-Einflüsse hätten im Technologiesektor unterschiedliche Facetten gehabt. Profitiert hätten u.a. Cloudanbieter sowie deren Ausrüster. Einschränkungen in den Zielbranchen Automobil, Luftfahrt sowie Einzelhandel hätten dagegen zu einer ausgeprägten Investitionszurückhaltung geführt. Konjunkturelle Unsicherheiten - jüngst nur marginaler "Rebound" der U.S.-Industrieproduktion - würden viele Unternehmen derzeit "auf Sicht" fahren lassen. Zienkowicz bestätige sein Sektor-Rating mit "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Intel Corp.": Keine vorhanden.