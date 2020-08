Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

41,415 EUR +0,47% (14.08.2020, 16:54)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

48,97 USD +0,84% (14.08.2020, 16:39)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (14.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der US-Konzern habe seine Aktionäre vor zwei Wochen maßlos enttäuscht. Mit der erneuten Verschiebung der 7-Nanometer-Chipproduktion habe Intel einen massiven Kurseinbruch verursacht. Experten würden fürchten, dass nun der Konkurrent AMD seinen Vorsprung weiter ausbaue. Seien die Sorgen berechtigt oder sollte man den günstigen Preis für einen Einstieg nutzen?Intel werde trotz der Erfolge von AMD auch in Zukunft nicht an Relevanz verlieren, denn der Konzern könne mit hervorragenden Bilanzzahlen und starken Gewinnmargen überzeugen. "Der Aktionär" sehe weiterhin großes Potenzial beim US-Chiphersteller und empfehle daher den Kauf bei 49 USD (41,50 Euro) - oder im Falle eines Rücksetzers bei 45 USD (38 Euro), so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:41,41 EUR +0,35% (14.08.2020, 16:39)