XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

48,105 EUR -2,77% (24.03.2020, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,07 EUR -3,45% (25.03.2020, 12:35)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,40 USD +5,69% (24.03.2020, 21:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (25.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.In der ersten Märzhälfte habe laut E-Retailer Mindfactory der Anteil an AMD-Chips bei den Auslieferungen zugelegt. Intel dagegen sei oft nicht lieferbar. Von 88 AMD- und Intel-Prozessoren seien 26% nicht lieferbar gewesen - davon hätten Intel-Chips 70% ausgemacht. Dadurch sei AMD-Anteil von verkauften Chips auf satte 88% gestiegen.Mindfactorys Daten würden in der Branche als verlässliches Trendbarometer für IT-Lieferketten gelten. Schon länger kämpfe Intel gegen den starken Wettbewerb von AMD. Die CEOs beider Halbleiterkonzerne hätten jüngst bekräftigt, durch die COVID-19-Pandemie keine Liefer- und Produktionsschwierigkeiten zu haben und sowohl AMD als auch Intel würden neue Architekturen und Halbleiter für den Marktstart vorbereiten.AMD liefere durchweg gute Nachrichten und sei bisher eine der besten Tech-Werte in 2020. Damit setze man Chip-Primus Intel immer stärker unter Druck. Branchenexperten zufolge könnte AMD bis mindestens 2023 einen technologischen Vorsprung gegenüber Intel bei Prozessoren haben und seinen Marktanteil am starken Cloud- und PC-Geschäft vergrößern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: