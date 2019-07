Börsenplätze Intel-Aktie:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (01.07.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) zu halten.Schwache Endmärkte, eine deutliche Abkühlung der Nachfragedynamik, nicht zuletzt durch den Handelsstreit zwischen den USA und China befeuert, sowie Konjunktursorgen würden die Branchenstimmung, vor allem in der Chipindustrie belasten. Zuletzt hätten U.S.-Chipproduzenten von negativen Auswirkungen der durch die U.S.-Regierung verhängten Handelsbeschränkungen gegen den Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei berichtet. Dies habe die ohnehin hohe Preiserosion aus Überkapazitäten verstärkt. Lichtblick: Micron Technologies habe von Erholungstendenzen bei der DRAM-Speichernachfrage berichtet. Zuletzt hätten die Prognosen (gemäß Prognosetableau World Semiconductor Trade Statistics) bei einem Rückgang des Halbleiter-Marktvolumens um rund 12% für 2019, und einer Erholung in 2020 (+5,4%) gelegen.Die Marktabschwächung sei auch an Infineon nicht spurlos vorübergegangen und habe zu einem gesenkten Jahresausblick geführt. An strategischen Zukunftsinvestitionen halte das Unternehmen aber konsequent fest. Zudem setze Infineon auf strukturelle Trends und habe Anfang Juni verkündet, die U.S.-amerikanische Cypress Semiconductor übernehmen zu wollen. Damit solle das Angebot an wachstumsstarken Anwendungen wie elektrische Antriebe, Fahrerassistenzsysteme, Autonomes Fahren oder bei vernetzten Geräten und Maschinen (IoT) deutlich ausgebaut und komplettiert werden.Mit einem Absatzrückgang um 3,0% (gemaß IDC) habe der PC-Markt einen schwachen Jahresstart hingelegt. Im Vorfeld des Supportablaufs für Windows 7 liefere der Ersatzzyklus im kommerziellen Sektor Wachstum. Bremswirkung hätten Lieferengpässe bei Intel-Prozessoren entfaltet, welche sich jedoch im weiteren Jahresverlauf abschwächen würden.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Intel-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei USD 45,00 gesehen. (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Intel Corp.": Keine vorhanden.