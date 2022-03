XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,505 EUR +0,96% (22.03.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

48,39 USD +2,11% (22.03.2022, 21:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (23.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Intel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die oben angestellte Marktbreite-Auswertung werfe ein besonderes Schlaglicht auf die Intel-Aktie. Schließlich zähle der Titel zu den Werten aus dem Nasdaq-100®, welche sich noch nicht nachhaltig von ihren jeweiligen Verlaufstiefs hätten erholen können. Im konkreten Fall befinde sich das entsprechende Februartief auf einem extrem spannenden Niveau: Seit vier Jahren habe das Papier in schöner Regelmäßigkeit zwischen 43,63 USD und 42,05 USD wichtige Tiefpunkte ausgeprägt. Die diskutierte Zone definiere gleichzeitig die Nackenlinie eines drohenden Doppeltops. D.h. diese Bastion müsse unbedingt verteidigt werden, ansonsten mutiere die Schiebezone der letzten Jahre zu einer oberen Umkehrformation. Die Bedeutung der angeführten Schlüsselzone werde noch zusätzlich durch die 90-Monats-Linie (akt. bei 44,72 EUR) und die 50%-Korrektur des Aufwärtsimpulses von 2012 bis 2020 (44,26 USD) untermauert. Auf dieser Basis habe die Intel-Aktie zuletzt zwei Monatskerzen mit markanter Lunte ausgeprägt. Die März-Kerze könnte sich zudem als klassischer "Hammer" herauskristallisieren.Die Wahrscheinlichkeit für eine Aufwärtsreaktion nimmt also deutlich zu, insbesondere wenn das aktuelle Monatshoch bei 48,99 USD überschritten wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 23.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:44,045 EUR +0,55% (23.03.2022, 08:50)