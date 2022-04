Börsenplätze Intel-Aktie:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der Chip-Riese bekomme das Abflauen des Corona-Booms in der PC-Branche zu spüren. Im ersten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um 7% auf 18,4 Mrd. Euro. Ein Faktor für den Rückgang sei das Schrumpfen des Geschäfts mit Notebook-Chips um 14% auf knapp 6 Mrd. USD. Bei Chips für Rechenzentren habe Intel dagegen erneut zulegen können: Der Umsatz sei um 22% auf gut 6 Mrd. USD gestiegen.Unterm Strich sei der Konzerngewinn von 3,4 auf 8,1 Mrd. USD geklettert. Die Aktie sei im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 4% gefallen. Unter anderem habe die Umsatzprognose von rund 18 Mrd. USD für das laufende Vierteljahr die Erwartungen der Analysten verfehlt.Nach Einschätzung des Chip-Riesen Intel könnten die aktuellen Halbleiter-Engpässe auch in zwei Jahren noch nicht ganz ausgestanden sein. Die Probleme bei der Fertigungskapazität und der Verfügbarkeit nötiger Maschinen dürften mindestens bis zum Jahr 2024 andauern, habe Intel-Chef Pat Gelsinger bei der Vorlage der Quartalszahlen gesagt.Das Management des US-Konzerns versucht aktuell viel, um den Anlegern die Intel-Aktie schmackhaft zu machen. Möglicherweise könnten Fortschritte beim Börsengang von Mobileye die Stimmung aufhellen. Intel erhoffe sich von dem Börsengang saftige Einnahmen. Die Insider würden gegenüber Reuters berichten, dass der Chipkonzern eine Bewertung von über 50 Mrd. USD anstrebe. Diese Bewertung würde den Kauf von Mobileye im Jahr 2017 für 15 Mrd. USD zu einem Top-Deal für Intel machen. Mobileye gelte als ein Marktführer bei Lösungen für Fahrerassistenzsysteme und das Autonome Fahren.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link