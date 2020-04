Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (20.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ein Kauf.In der Krise würden weltweit viele Unternehmen auf Home-Office setzen. Das habe laut Intel-Chef Bob Swan den Bedarf an Laptops in die Höhe getrieben. Davon profitiere der Konzern enorm, denn in sieben von zehn Laptops würden Intel-Prozessoren stecken. Im ersten Quartal 2020 würden im PC- und Laptopsegment 8% Wachstum auf 9,26 Milliarden Dollar erwartet. Diese Schätzung stamme allerdings aus der Zeit vor den Lockdowns.Noch stärker solle im ersten Quartal die Nachfrage nach Intels Data-Center- und Cloud-Chips steigen. Hier erwarte der Analystenkonsens ein Plus von 28 Prozent auf 6,27 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Für das Quartal würden die Analysten den Umsatz insgesamt auf 18,7 Milliarden Dollar und damit 16% höher als im Vorjahr schätzen. Der Gewinn pro Aktie solle um 44 Prozent auf 1,28 Dollar steigen.Intel stelle am 23. April seine Zahlen fürs abgelaufene erste Quartal vor.CEO Bob Swan habe einen Anstieg der Chipnachfrage bestätigt. Dieser anziehende Bedarf, die trotz gestopptem Aktienrückkauf geplante Dividende von 1,32 Dollar und ein neuer Data-Center-Chip im zweiten Halbjahr seien gute Zeichen. Zudem sei Intel mit einem 2020er KGV von 13 auch günstiger als die mit einem Durchschnitts-KGV von 22 bewertete Peergroup.Die Intel-Aktie bleibt daher ein Kauf, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link