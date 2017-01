Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Jonathan Pitzer von der Credit Suisse:Der Aktienanalyst Jonathan Pitzer von der Credit Suisse hält im Hinblick auf die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) laut einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung fest.Die Analysten der Credit Suisse halten es für wünschenswert wenn Intel Corp. Investitionen in Erwägung ziehen würde um einen stärkeren Hebel und Free Cash flow zu erreichen.Angesichts einer niedrigen Erwartungshaltung und einer durchaus erreichbaren Guidance und der anstehenden Kapitalmarkttagung am 09. Februar betrachtet Analyst Jonathan Pitzer das Chance/Risiko-Profil der Intel-Aktie für positiv.In ihrer Intel-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit Suisse das "outperform"-Rating und heben das Kursziel von 40,00 auf 45,00 USD an.XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:35,27 EUR +0,37% (27.01.2017, 14:33)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:35,42 EUR +0,66% (27.01.2017, 14:49)