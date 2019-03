Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,76 EUR -0,54% (22.03.2019, 08:39)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

54,62 USD +1,49% (21.03.2019, 20:59)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (22.03.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktie macht einen klar bullischen Eindruck - ChartanalyseIntel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) bildete ab dem Tief aus dem September 2018 eine inverse SKS aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Mitte Februar habe der Chipwert die Nackenlinie dieser Bodenformation erreicht. Zunächst sei die Aktie einige Tage darum herumgependelt, setze sich aber am 22. Februar nach oben ab. Nach einem Zwischenhoch bei 54,10 USD vom 4. März sei es noch einmal zu einem Pullback an die Nackenlinie der inversen SKS gekommen. Dort sei Intel wieder nach oben gedreht. Gestern habe der Wert ein neues Hoch in der Rally seit Oktober 2018 markiert.Das Chartbild der Intel-Aktie mache auf Sicht von mehreren Wochen einen klar bullischen Eindruck. Das nächste Ziel sei das Hoch aus dem Juni 2018 bei 57,60 USD. Später seien sogar Gewinne in Richtung 60,45 USD möglich. Nach unten hätten die Bullen einigen Spielraum. Erst ein Rückfall unter die Nackenlinie bei aktuell 51,85 USD wäre ein Verkaufssignal und würde auf weitere Abgaben in Richtung 48,95 USD und rund 46 USD hindeuten. (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:47,95 EUR +1,25% (21.03.2019, 17:35)