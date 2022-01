Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (27.01.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel: Die Aktie fällt vorbörslich trotz positiver Quartalsergebnisse - AktiennewsDie Aktie von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) fiel im vorbörslichen Handel um mehr als 2,5%, obwohl der große Chiphersteller nach Börsenschluss am Mittwoch bessere Quartalsergebnisse für den am 26. Dezember beendeten Zeitraum vorlegte als erwartet, so die Experten von XTB.Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 1,09 Dollar gegenüber den erwarteten 0,91 Dollar gelegen, der bereinigte Rekordumsatz bei 19,5 Mrd. Dollar gegenüber den erwarteten 18,31 Mrd. Dollar. Intel habe seine vierteljährliche Bardividende um 5% auf 0,365 Dollar pro Aktie erhöht.Intel-CEO, Pat Gelsinger, sehe für das kommende Jahr eine "beispiellose" weltweite Nachfrage nach Chips, weise aber darauf hin, dass die Engpässe in der Lieferkette bis Anfang 2023 anhalten würden. Fast alle Chiphersteller würden derzeit expandieren, um diese Nachfrage zu befriedigen, und Intel habe vor kurzem angekündigt, dass es 20 Mrd. Dollar für neue Produktionsanlagen in Arizona ausgeben werde.Der Umsatz der Client-Computing-Gruppe sei um 7% auf 10,1 Mrd. Dollar gesunken, was jedoch teilweise durch einen 20%igen Anstieg des Umsatzes im Bereich der Rechenzentren auf 7,3 Mrd. Dollar ausgeglichen worden sei.Die Umsätze im Bereich Data Center seien im Jahresvergleich um 17% bei den Stückzahlen und um 4% beim durchschnittlichen Verkaufspreis gestiegen, so Intel. Im Vergleich zum 3. Quartal seien die Stückzahlen um 8% und die Preise um 3% gestiegen.Die Client-Computing-Gruppe habe von einem Anstieg des Absatzvolumens von Desktop-Chips um 7% im Jahresvergleich und von einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise um 11% profitiert. Der Absatz von Mobilprozessoren sei jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26% eingebrochen, obwohl der durchschnittliche Verkaufspreis um 14% angestiegen sei.Im Februar werde das Unternehmen den Anlegern einen umfassenderen Überblick über seine Strategie und seine Technologie-Roadmap geben, die angesichts der Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten die Betriebsmargen genau beobachten würden.Für das laufende Quartal rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 18,3 Mrd. Dollar und einem Gewinn pro Aktie von etwa 80 Cent, was deutlich unter den Analystenschätzungen von 17,61 Mrd. Dollar und 86 Cent pro Aktie liege. (News vom 27.01.2022)