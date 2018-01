Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

38,70 EUR +6,03% (26.01.2018, 14:24)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,30 USD -0,46% (25.01.2018, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (26.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipkonzerns Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Intel-Aktie könne nach guten Quartalszahlen stark zulegen. Nicht nur der Schlussquartal 2017 habe die Erwartungen übertroffen - auch der Ausblick. Vor allem die Zukunftsgeschäfte des US-Chipkonzerns würden überzeugen.Anleger sollten angesichts dieser Zukunftstrends aufgebaut auf einem stabilen Kerngeschäft kein Stück aus der Hand geben. Trotz des starken Kursanstiegs Ende Oktober sei die Intel-Aktie mit einem 18er-KGV von 13 noch günstig bewertet. Sowohl im Dow-Vergleich (Durchschnitts-18-KGV 17) und erst Recht mit anderen Chipherstellern, die im Bereich Cloud, KI und Automotive tätig seien, so Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:38,60 EUR +5,46% (26.01.2018, 14:04)