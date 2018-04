Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

USD 48,50 -0,86% (03.04.2018



US4581401001



855681



INL



INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Ross Seymore von der Deutschen Bank:Ross Seymore, Aktienanalyst der Deutschen Bank, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Die Befürchtungen über den Einsatz eigener ARM-basierter CPU's in den Macs durch Apple ab 2020 bezeichnen die Analysten von Deutsche Bank als überzogen.Entsprechende Spekulationen habe es in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Um die Verhältnisse der Meldung gerade zu rücken sei gesagt, dass die Apple Mac-Einheiten am globalen PC-Markt nur auf einen Anteil von rund 7% kämen. Der Gesamtumsatz von Intel wäre in einer Größenordnung von 3 bis 4% betroffen. Falls Apple tatsächlich zu selbst entwickelten Prozessoren zurückgreife, dürfte der Wandel aber nur schrittweise erfolgen. Auf die Einnahmen von Intel dürften sich keine signifikanten Auswirkungen ergeben, so der Analyst Ross Seymore.Die Kursverluste bei der Intel-Aktie seien eine Überreaktion und sollten als Einstiegsgelegenheit angesehen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:39,79 EUR -3,00% (03.04.2018, 16:06)