Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (20.03.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).US-Präsident Trump habe jüngst aus Gründen der nationalen Sicherheit die über 140 Mrd. USD schwere Übernahme des US-Unternehmens QUALCOMM durch das in Singapur ansässige Unternehmen Broadcom verhindert. Beide Unternehmen seien im Umfeld von Mobilfunk- bzw. WLAN-Chips stark vertreten und würden daher eine gute Ergänzung zur PC- bzw. Server-fokussierten Produktpallette von Intel darstellen. Zudem könnte QUALCOMM demnächst die Übernahme des lukrativen und im Automobil-Chipsektor führenden Unternehmens NXP gelingen. Laut vom WSJ verbreiteten Gerüchten solle Intel daher an einer Übernahme im Umfeld dieser Unternehmen interessiert sein.Nach Erachten des Analysten sollte jedoch für Intel die noch laufende Integration der in Summe für über 31 Mrd. USD in 2015 und 2017 erworbenen Unternehmen Altera und Mobileye Vorrang haben.Nachdem Intel die Einstellung von Teilen seiner Entwicklung von Mobilfunk-Chips verkündet habe, bleibe das Unternehmen in diesem lukrativen Markt dennoch präsent. Im anhaltend schwierigen PC-Geschäft, welches das Hauptrisiko für Intel darstelle, sollten Windows 10 und neue Chip-Generationen für eine Stabilisierung sorgen.