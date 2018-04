Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Kevin Cassidy von Stifel Nicolaus:Kevin Cassidy, Aktienanalyst bei Stifel Nicolaus, empfiehlt die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Die Intel-Aktie habe auf die Nachricht, dass Apple die Macs möglicherweise mit selbst entwickelten Prozessoren ausstatten werde, überzogen stark nachgegeben. Die Analysten von Stifel Nicolaus raten die Kursschwächen zum Einstieg zu nutzen.Apple habe bezogen auf Einheiten in Q4 nur einen Anteil am PC-Markt von 7,3% gehabt. Das Apple-Geschäft dürfte bei Intel Corp. in 2017 lediglich einen Umsatzanteil von 4% gehabt habe. Auf der Gewinnebene dürfte der Anteil sogar nur bei 1% gelegen haben, so die Einschätzung des Analysten Kevin Cassidy.In ihrer Intel-Aktienanalyse bleiben die Analysten von Stifel Nicolaus bei ihrem "buy"-Rating und halten am Kursziel von 53,00 USD fest.Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:39,75 EUR -3,10% (03.04.2018, 14:35)