Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (31.07.2017/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Der Umsatz sei Q2/2017 überraschend deutlich um 9,1% y/y geklettert. Erneut seien dabei - trotz der in Q2 um 4,3% y/y gesunkene PC-Absatzzahlen - die wesentlichen Treiber aus dem PC-Geschäft gekommen. Mit einem Erlösanstieg von 11,9% y/y habe die Dynamik hier im Vergleich zu den Vorquartalen sogar noch einmal deutlich angezogen. Auch ergebnisseitig habe der Konzern vom PC-Geschäft profitieren können (Konzern-Nettoergebnis: 2,81 (Vj.: 1,33; Analystenerwartung: 2,87; Marktkonsens: 2,66) Mrd. USD). Neben den als erfreulich zu wertenden Q2-Zahlen habe auch der Ausblick für Q3 positiv überraschen können. Auch den Ausblick für 2017 habe Intel erneut erhöht worden, nachdem dieser erst Anfang Mai angehoben worden sei. Die Dynamik im Halbleitermarkt solle sich Branchenschätzungen zufolge nach 2017 (+11,5% y/y) im nächsten Jahr stark verlangsamen (+2,7% y/y).Markus Friebel, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Intel-Aktie, die sich seit Juli 2016 in einer engen Seitwärtsspanne zwischen 34 und 38 USD bewegt. Das Kursziel werde bei 40 USD belassen. (Analyse vom 31.07.2017)Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:30,21 EUR +0,75% (31.07.2017, 12:27)