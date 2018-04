Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (05.04.2018/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Einem Medienbericht zufolge wolle Apple ab 2020 eigene Prozessoren in seinen Mac-Computern einsetzen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diese Meldung komme für Friebel wenig überraschend. Zudem würde der Verlust als Kunden nur einen moderaten Umsatzverlust für Intel bedeuten. Der Schritt von Apple würde aber einen Imageschaden für Intel bedeuten. Die Meldung habe Anlass für Gewinnmitnahmen geboten, denn erst vergangene Woche habe die Intel-Aktie ein neues Siebzehnjahreshoch erreichen können.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Intel-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 54 USD bekräftigt. (Analyse vom 05.04.2018)