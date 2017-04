Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

36,01 USD -0,17% (03.04.2017, 14:26, vorbörslich)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





Sydney (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Srini Pajjuri von Macquarie Research:Aktienanalyst Srini Pajjuri vom Investmenthaus Macquarie Research erwartet bei den Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) laut einer Aktienanalyse eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Im Rahmen einer Studie zum Halbleiterbranche bezeichnen die Analysten von Macquarie Research die Fundamentaldaten des Sektors als gesund. Angesichts einer starken Nachfrage in diesem Jahr wird ein Wachstum von 9,5% unterstellt. Allerdings dürfte das M&A-Momentum in den kommenden Monaten nachlassen.Die Servereinheit von Intel Corp. dürfte durch die Markteinführung der neuen Purley-Chips profitieren. Bei früheren Produktauffrischungen seine die durchschnittlichen Verkaufspreise um 5 bis 6% gestiegen. Mit Purley könnte es zu einer ähnlichen Entwicklung kommen. Im PC-Bereich könnte Advanced Micro Devices einige Marktanteile gewinnen (z.B. Gaming-Segment). Allerdings dürfte es bei AMD in den Mainstream-Verbraucher- und Firmenkundensegmenten zu keiner wesentlichen Performance-Verbesserung kommen. Daher könnte das PC-Geschäft von Intel nach Ansicht von Analyst Srini Pajjuri die Guidance übertreffen.In ihrer Intel-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Macquarie Research die Coverage des Titels mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 40,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Intel-Aktie:33,89 EUR +0,33% (03.04.2017, 14:02)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:33,93 EUR +0,35% (03.04.2017, 14:20)