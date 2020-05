Börsenplätze Instone-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Instone-Aktie:

18,18 EUR -2,57% (13.05.2020, 14:37)



Tradegate-Aktienkurs Instone-Aktie:

18,20 EUR -3,60% (13.05.2020, 15:16)



ISIN Instone-Aktie:

DE000A2NBX80



WKN Instone-Aktie:

A2NBX8



Ticker-Symbol Instone-Aktie:

INS



Kurzprofil Instone Real Estate Group AG (IRE):



Instone Real Estate (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS) ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In 28 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind rund 330 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 30. Juni 2019 umfasste das Projektportfolio 47 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,1 Mrd. Euro und mehr als 11.500 Einheiten. (13.05.2020/ac/a/nw)





Essen (www.aktiencheck.de) - Shortseller Lansdowne Partners (UK) LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Instone wieder:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Lansdowne Partners (UK) LLP bleiben im Rückwärtsgang aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien der Instone Real Estate Group AG (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS).Der zur Londoner Finanzgruppe Lansdowne Partners Limited Partnership gehörige Hedgefonds Lansdowne Partners (UK) LLP hat am 12.05.2020 seine Shortposition in den Instone-Aktien von 2,44% auf 2,36% verringert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds noch folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Instone-Aktien:Insgesamt bestehen damit aktuell noch Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,36% der Instone-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.