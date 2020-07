Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im April 13,3 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen in Deutschland gemeldet als im Vorjahresmonat, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Grund für die aktuell geringe Anzahl an Insolvenzanmeldungen sei die im März von der Bundesregierung beschlossene Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende September. Dadurch sollten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Not geratene Unternehmen genügend Zeit zur Beantragung staatlicher Hilfen und geeigneter Sanierungskonzepte erhalten. Da die wirtschaftliche Erholung jedoch nicht innerhalb weniger Monate erfolgen werde, drohe ab spätestens Herbst wieder ein deutlicher Anstieg der Insolvenzanmeldungen in Deutschland.Da steigende globale Unternehmenspleiten eine Folge der Krise seien, hätten Banken weltweit bereits seit Monaten ihre Risikovorsorge angehoben. Wenn in dieser Woche einige große US-Banken über ihre Ergebnisse des zweiten Quartals berichten würden, werde man einen Eindruck davon gewinnen, wie stark dieser Effekt die Gewinne schon heute belaste. In der EZB-Ratssitzung am Donnerstag werde Christine Lagarde möglicherweise die Freigrenzen für Einlagen der Geschäftsbanken, auf die keine negativen Zinsen anfallen würden, anheben. Damit könnte den europäischen Instituten zusätzlich zu den derzeit unbegrenzten und extrem günstigen Refinanzierungsbedingungen der Rücken für die Zeit höherer Kreditausfälle gestärkt werden. (14.07.2020/ac/a/m)