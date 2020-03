Tradegate-Aktienkurs Inovio-Aktie:

15,20 EUR +22,58% (09.03.2020, 12:42)



Nasdaq-Aktienkurs Inovio-Aktie:

14,09 USD +43,78% (06.03.2020, 22:00)



ISIN Inovio-Aktie:

US45773H2013



WKN Inovio-Aktie:

A115GK



Ticker-Symbol Inovio-Aktie Deutschland:

GBMB



NASDAQ-Symbol Inovio-Aktie:

INO



Kurzprofil Inovio Pharmaceuticals:



Inovio Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) ist ein Biotechnologieunternehmen aus den USA, das sich mit der Entwicklung von Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Immuntherapien und Impfstoffen zur Behandlung und Prävention von Krebs und Infektionskrankheiten beschäftigt. (09.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Inovio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Inovio Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) unter die Lupe.Das Papier des US-Biotech-Unternehmens kenne derzeit kein Halten. Inovio gelte als großer Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Das US-Repräsentantenhaus stelle für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus neue Finanzmittel i.H.v. 8,3 Mrd. USD bereit.Zuletzt habe Inovio bekannt gegeben, dass man den Zeitplan zur Entwicklung eines möglichen Impfstoffs beschleunigen werde. Die Versuche am Menschen würden voraussichtlich im April in den USA, China und Südkorea beginnen. Sollte sich herausstellen, dass sich der Impfstoff als wirksam erweise, habe sich das Unternehmen verpflichtet, bis Ende des Jahres 1 Mio. Dosen davon zu produzieren.Die Inovio-Aktie bleibe hochinteressant, aber auch weiterhin hochspekulativ. Anleger die an Bord seien: Auf dem aktuellen Niveau könne man nun durchaus einmal über Gewinnmitnahmen nachdenken, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2020)Börsenplätze Inovio-Aktie: