- In ausgewählten Innovationsbereichen sind folgende EU-Länder die leistungsfähigsten: Dänemark - Personal- und innovationsfreundliches Umfeld; Luxemburg - attraktive Forschungssysteme; Frankreich - Finanzen und Unterstützung; Deutschland - Unternehmensinvestitionen; Portugal - KMU-Innovatoren; Österreich – Vernetzung; Malta - geistiges Eigentum; Irland - Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Umsatz.

Europa muss seine Innovationsfähigkeit vertiefen, um auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig zu sein und die europäische Lebensweise zu erhalten und zu verbessern, wie es der Europäische Rat erst im Juni 2018 und März 2019 gefordert hat. Deshalb hat die Juncker-Kommission der EU und ihren Mitgliedstaaten und Regionen ein neues Maß an Ambitionen gesetzt und Horizont Europe vorgeschlagen, das ehrgeizigste Forschungs- und Innovationsprogramm aller Zeiten. Dadurch wird die EU bei Forschung und Innovation weltweit an vorderster Front stehen.



Die Daten ergänzen die jüngsten länderspezifischen Empfehlungen (CSRs) der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters, die die Rolle von Forschung und Innovation hervorheben und Empfehlungen zur Steigerung von Produktivitätswachstum und Wettbewerbsfähigkeit enthalten.



Brüssel (www.aktiencheck.de) - Deutschland gehört zur Gruppe der Länder mit starker Innovationsleistung, allerdings nicht zur Gruppe der bei Innovation führenden Länder wie Schweden, Finnland, Dänemark und die Niederlande. Spitzenreiter ist Deutschland bei Unternehmensinvestitionen, gefolgt von Finnland, Schweden, Belgien und Österreich, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die innovativsten Regionen in Deutschland sind Berlin, Oberbayern, Karlsruhe, Tübingen, Braunschweig, Stuttgart und Mittelfranken. Der heute (Montag) veröffentlichte Europäische Innovationsanzeiger und der Regionale Innovationsanzeiger der Kommission für 2019 zeigen, dass sich die Innovationsleistung der EU vier Jahre in Folge verbessert hat. Zum ersten Mal übertrifft die Innovation in Europa diejenige der Vereinigten Staaten. Allerdings verliert die EU nach wie vor Boden gegenüber Japan und Südkorea, während China schnell aufholt.Innovationsführer sind Dänemark, Finnland, die Niederlande und Schweden. Sie liegen 20 Prozent oder mehr über dem EU-Durchschnitt. Zu den starken Innovatoren gehören Österreich, Belgien, Estland, Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg und das Vereinigte Königreich, sie liegen über oder nahe dem EU-Durchschnitt. Mäßige Innovatoren sind Kroatien, Zypern, Tschechien, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien mit einer Innovationsleistung, die unter dem EU-Durchschnitt liegt. Bulgarien und Rumänien liegen deutlich unter 50 Prozent des EU-Durchschnitts.Elżbieta Bieńkowska, Kommissarin für den Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, erklärte: "Die Innovationsanzeiger der Kommission helfen den Mitgliedstaaten, den Regionen und der EU insgesamt dabei, zu ermitteln, in welchen Bereichen politische Reformen erforderlich sind, um Europas Innovationsführerschaft zu stärken."Carlos Moedas, Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, bemerkte seinerseits: "Innovation steht für Beschäftigung und Wachstum in der Zukunft. Ich freue mich, dass in der EU allgemeine Fortschritte erzielt werden. Um jedoch in diesem weltweiten Wettlauf an der Spitze zu bleiben, müssen sowohl die EU als auch unsere Mitgliedstaaten weiterhin investieren und die richtigen Strategien entwickeln, damit sich Innovationen entfalten können."Die wichtigste Ergebnisse des Europäischen Innovationsanzeigers 2019