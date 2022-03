Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

1,901 EUR -11,09% (31.03.2022, 17:07)



NASDAQ-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

2,10 USD -12,13% (31.03.2022, 16:53)



ISIN InflaRx-Aktie:

NL0012661870



WKN InflaRx-Aktie:

A2H7A5



Ticker-Symbol InflaRx-Aktie:

IF0



NASDAQ-Symbol InflaRx-Aktie:

IFRX



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (31.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Die deutsche Biotech-Gesellschaft habe frühzeitig in den Kampf gegen Covid-19 eingegriffen und die Substanz Vilobelimab gegen die Lungenerkrankung in die klinische Entwicklung überführt. Am Mittwoch habe InflaRx Phase-3-Daten des Programms publiziert, die der Markt mit einem prozentual zweistelligen Kursverlust quittiert habe.InflaRx selbst bezeichne die Ergebnisse in der Überschrift der Pressemitteilung als "ermutigend". Laut dem Unternehmen habe der Phase-3-Teil der PANAMO-Studie mit mechanisch beatmeten Covid-19-Patienten eine relative Verringerung der 28-Tage-Gesamtmortalität von 23,9 Prozent gezeigt. Gemäß dem Analyseplan sei dies "statistisch nicht signifikant".InflaRx wolle die Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Publikation in naher Zukunft veröffentlichen und diese mit den entsprechenden Zulassungsbehörden besprechen.Die InflaRx-Aktie befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so Michel Doepke. (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link