Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

2,50 EUR +20,89% (19.10.2021, 14:37)



NASDAQ-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

2,42 USD -2,02% (18.10.2021, 22:00)



ISIN InflaRx-Aktie:

NL0012661870



WKN InflaRx-Aktie:

A2H7A5



Ticker-Symbol InflaRx-Aktie:

IF0



NASDAQ-Symbol InflaRx-Aktie:

IFRX



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (19.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" eignet sich die Aktie des Biotech-Unternehmens InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) nur für äußerst risikobewusste Anleger als kleine Depotbeimischung.Dass das Bundesgesundheits- und das Bundesforschungsministerium sechs Unternehmen mit 150 Millionen Euro fördern würden, die an der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 arbeiten würden, sei bekannt. Unter den Firmen befinde sich auch InflaRx aus Jena. Und die Biotech-Schmiede bekomme ein großes Stück vom Kuchen ab.Dem Vernehmen nach würden die Thüringer einen Zuschuss von bis zu 43,7 Millionen Euro erhalten, um die Substanz Vilobelimab zur Behandlung von schweren Covid-19-Infektionen voranzutreiben. Der erste Teil der Förderung solle sich auf 25,8 Millionen Euro belaufen, der Rest werde in drei weiteren meilensteinabhängigen Tranchen gewährt.Wie wichtig die millionenschwere Förderung für das kleine deutsche Biotech-Unternehmen sei, zeige ein Blick auf die Marktkapitalisierung. InflaRx sei vor Bekanntgabe des Zuschusses auf eine Bewertung von rund 94 Millionen Euro gekommen.Wie wichtig die Förderung für InflaRx sei, lasse sich an der Kursreaktion ablesen. Im vorbörslichen Handel schnelle die Aktie um gut 20 Prozent nach oben.Der Wert von InflaRx eignet sich nur für äußerst risikobewusste Anleger als kleine Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Nur wenig Kapital investieren! (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link