Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,614 EUR -0,16% (13.11.2019, 14:28)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,624 EUR -0,16% (13.11.2019, 14:13)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Nach zwei Gewinnwarnungen habe Infineon die Marktteilnehmer mit der Vorlage der Q4-Berichtszahlen sowie den vorläufigen Zahlen für das GJ 2018/19 überzeugt. Der Konzernumsatz sei in Q4 gegenüber Q3 um 2,3% und somit in der oberen Hälfte der avisierten Spanne von -1% bis +3% gewachsen.Auch wenn Umsatz und Segmentergebnis überzeugt hätten, habe der Analyst auf Ebene des Konzernergebnisses etwas mehr erwartet. Der Ausblick 2020 übertreffe seine bisherigen Planungen hinsichtlich des Umsatzes, bleibe aber hinter seinen Ergebniserwartungen zurück. Mit dem um den Jahreswechsel erwarteten Abschluss der Cypress-Übernahme würde sich Infineon in eine neue Größenordnung entwickeln. Die erforderlichen Genehmigungen durch US-Behörden würden aber keineswegs als sicher gelten. Insofern bestehe auch Enttäuschungspotenzial.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, bleibt bei seiner "halten"-Empfehlung für die Infineon-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 18,00. (Analyse vom 13.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Infineon AG: Keine vorhanden.