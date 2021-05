Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Infineon seien die Geschäfte zuletzt wieder rund gelaufen. Der Chiphersteller sei im vergangenen Jahr vergleichsweise glimpflich durch die Coronakrise gekommen und habe im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember 2020) von der weltweit starken Nachfrage nach Halbleitern profitiert. Nach einem guten Auftaktquartal habe der DAX-Konzern seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 leicht angehoben. Die Aktie kratze am Mehrjahreshoch.Vorstandschef Reinhard Ploss habe den Konzern aus Neubiberg bei München trotz einer schwierigen Phase auf Kurs gehalten und verspreche sich nicht zuletzt durch die milliardenschwere Cypress-Übernahme wieder gute Wachstumsperspektiven.Auf der Hauptversammlung des Chipherstellers Ende Februar habe sich gezeigt, dass Ploss in den zurückliegenden Monaten offenbar einiges richtig gemacht habe. Denn von den Aktionärsvertretern und Fondsmanagern habe es Lob für die starke Entwicklung von Geschäft und Aktienkurs gegeben. Das Krisenmanagement von Infineon sei positiv gewesen, habe es geheißen.In der Tat scheine der DAX-Konzern nach einem von der Pandemie beeinträchtigten Jahr mittlerweile wieder auf der Überholspur zu sein. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 sei der Umsatz um sechs Prozent auf 2,631 Milliarden Euro gestiegen. Zum Anstieg trotz des schwächeren US-Dollars hätten alle Segmente beigetragen. Besonders deutlich sei der Umsatzanstieg im Segment Automotive (ATV) gewesen. Das Segmentergebnis habe sich auf 489 Millionen Euro nach 379 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 erhöht. Die Segmentergebnis-Marge habe 18,6 Prozent nach 15,2 Prozent im Vorquartal erreicht.Im zweiten Quartal erwarte Infineon einen Umsatz zwischen 2,5 und 2,8 Milliarden Euro. Die Segmentergebnis-Marge werde in der Mitte der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 16,5 Prozent betragen. Nach einem guten Auftaktquartal (bis Ende Dezember) habe der Halbleiter-Spezialist seine Prognose für das Gesamtjahr bereits leicht angehoben. Der Umsatz solle nun auf 10,8 Milliarden Euro (bislang: 10,5 Milliarden Euro) steigen. Die Segmentergebnis-Marge solle mit 17,5 Prozent (bislang: 16,5 Prozent) klar über dem Vorjahreswert liegen.Im laufenden Geschäftsjahr werde der im vergangenen Frühjahr nach einer langen Hängepartie übernommene US-Konzern Cypress Semiconductor erstmals komplett konsolidiert. Infineon verfüge mit den Kaliforniern an Bord jetzt über ein breiteres Technologie- und Produktportfolio. Damit könnte der Chiphersteller noch mehr Märkte erreichen, sei Ploss überzeugt. Auf Dauer sehe der Manager ohnehin sehr attraktive Wachstumsmöglichkeiten für das kombinierte Unternehmen, wenn die Covidkrise überwunden sei. Der erfolgreich abgeschlossene Zukauf sei laut Ploss aus strategischer Sicht ein Meilenstein gewesen. Er sehe das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. Zumal Infineon bewiesen habe, dass der Konzern ein robustes Geschäftsmodell habe und sich auch in unsicheren Zeiten stetig weiterentwickle.Weil die Nachfrage hoch sei, wolle Ploss die Fertigungskapazitäten erhöhen und den Start der neuen Halbleiterfabrik im österreichischen Villach vorziehen. So solle die neue Fabrik in Kärnten bereits im letzten Quartal des laufenden Geschäftsjahres an den Start gehen. Bislang habe Infineon das Ende des Kalenderjahres anvisiert.DER AKTIONÄR bleibt optimistisch: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends bei Infineon seien intakt. Der Megatrend Elektromobilität erweise sich mehr und mehr als Impulsgeber. Mit dem Sprung über das Mehrjahreshoch bei 37,31 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert. Die nächste charttechnische Unterstützung warte im Bereich um 32/31 Euro. Schwache Tage bleiben Kauftage und Kurse jenseits der 40-Euro-Marke das Ziel, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 03.05.2021)