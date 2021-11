XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

42,41 EUR +0,76% (12.11.2021, 12:24)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (12.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) von 36,50 Euro auf 44,00 Euro.Der Umsatz sei in Q4 2020/21 (30.09.; untestiert) stärker als erwartet um 20,8% auf 3,01 (Vj.: 2,49; Q3 2020/21: 2,72; Analystenprognose: 2,92; Marktkonsens: 2,93) Mrd. Euro geklettert. Wachstumstreiber sei dabei erneut das Automobilgeschäft gewesen (+21,2% y/y auf 1,27 Mrd. Euro). Aber auch in allen anderen Segmenten hätten prozentual zweistellige Umsatzzuwächse verzeichnet werden können. Auch die Ergebnisentwicklung sei besser als erwartet verlaufen (z.B. Gesamtsegmentergebnis: +62,5% auf 616 (Vj.: 379; Q3 2020/21: 496; Analystenprognose: 554; Marktkonsens: 562) Mio. Euro (Gesamtsegmentergebnismarge: 20,5% (Vj.: 15,2%; Q3 2020/21: 18,2%))). Zudem zeige sich Infineon bezüglich der Margenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr optimistischer und stelle nun eine Gesamtsegmentergebnismarge von etwa 21% in Aussicht. Noch Anfang Oktober sei Infineon hier von ca. 20% ausgegangen.Jost habe seine Prognosen für 2021/22e erhöht (u.a. EPS: 1,23 (alt: 1,11) Euro). Für 2022/23e prognostiziere er erstmals ein EPS von 1,35 Euro sowie eine Dividende von 0,33 Euro/Aktie.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,27 Euro/Aktie) von <10% stuft Markus Jost, Analyst von Independent Research, die Infineon-Aktie unverändert mit "halten" ein. (Analyse vom 12.11.2021)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:42,44 EUR +0,71% (12.11.2021, 12:38)