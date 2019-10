Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,864 EUR -3,03% (02.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,174 EUR +1,35% (04.10.2019, 09:11)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei im schwachen Gesamtmarkt zuletzt wieder zurückgefallen. An der Nachrichtenfront herrsche bei Infineon weiter Funkstille. Frische Quartalszahlen gebe es erst Anfang November. Ein Analysten-Call zur wichtigen Automotive-Sparte sei hingegen schon für kommende Woche, den 8. Oktober, terminiert. Aus Sicht der Analysten sei die Aktie, auch dank der Autochips, nach wie vor ein lohnendes Investment.Der Großteil der Experten sehe noch einiges an Potenzial für das Papier des Chipherstellers. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 20,01 Euro - also rund 25 Prozent über dem aktuellen Niveau. Von insgesamt 32 Experten würden sich gleich 17 für den Kauf der Aktie aussprechen. Zwölfmal laute die Empfehlung, das Papier zu halten. Nur drei Analysten würden zum Verkauf der Aktie empfehlen.DER AKTIONÄR bleibe für die langfristigen Aussichten ebenfalls optimistisch gestimmt. Die Megatrends Elektromobilität und automatisiertes Fahren seien die bestimmenden Wachstumstreiber. Sie würden den durchschnittlichen Halbleiterbedarf pro Fahrzeug besonders stark ansteigen lassen und würden voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren für über die Hälfte des Wachstums in dem Segment Automotive sorgen. Aktuell generiere Infineon knapp die Hälfte seiner Umsätze in diesem Bereich.Offizielle Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/19 und einen Ausblick auf die kommenden Monate gebe es am 12. November. Bis dahin dürften neben der Entwicklung am Gesamtmarkt auch frische Analystenstimmen und Zahlen der Konkurrenten die Kursentwicklung beeinflussen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link